Small Business Development Aktie: Das ist beeindruckend!

In den letzten vier Wochen wurde bei Small Business Development eine Verbesserung der Stimmungslage in den sozialen Medien festgestellt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut". Ebenfalls wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Auf dieser Stufe erhält Small Business Development daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Small Business Development ergibt eine Ausprägung von 100, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Small Business Development von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies spiegelt sich auch in den positiven Themen wider, die in den letzten Tagen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine Gesamtbewertung als "Gut".

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Small Business Development-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,3 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag war ebenfalls bei 0,3 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,35 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter lag und somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie ergibt. Insgesamt erhält Small Business Development für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.