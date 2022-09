SmallRig stellt seine neuesten Produkte auf der IBC 2022 in Amsterdam aus

Amsterdam (ots/PRNewswire) -Amsterdam RAI, Niederlande: SmallRig wird auf der International Broadcasting Conference - IBC 2022 vom 9. bis 12. September in Halle 11, Stand B22, viele neue, spannende und innovative Produkte vorstellen.Als eine der weltweit angesehensten Content- und Technologie-Veranstaltungen bietet die IBC 2022 die perfekte Plattform für SmallRig, um praktische Präsentationen seiner beeindruckenden Produkte anzubieten und zukünftige Pläne und Designprojekte mit den Teilnehmern zu diskutieren.SmallRig, bekannt für sein professionelles Sortiment an Kamerakäfigen, Follow Focus, Matte Boxen und Zubehör, hat seine Produktpalette im Jahr 2022 um die Bereiche Ton, Beleuchtung und Gimbalaufnahmen erweitert. Die neuen COB-Studio-Videoleuchten, die drahtlosen Zweikanal-Mikrofone W60, die V-Mount-Akkupacks und das drahtlose Steuerungssystem für DJI RS 2 / RS 3 Pro sind nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was SmallRig als nächstes vorhat.Neben der Präsentation der gesamten SmallRig-Produktpalette wird auch das innovative DreamRig-Co-Design-Projekt vorgestellt, bei dem Anwender persönlich an der Produktentwicklung beteiligt waren und gemeinsam mehr als 2.000 kundenspezifische Produkte mit SmallRig entwickelt haben.Als Dankeschön für das Ausprobieren der umfangreichen Produktpalette schenkt SmallRig jedem Besucher des Standes ein spezielles Geschenkpaket. SmallRig kann es kaum erwarten, bei dieser Gelegenheit alle Schöpfer zu treffen.Informationen zu SmallRigDas 2012 gegründete Unternehmen SmallRig entwickelt und baut komplette Zubehör-Lösungen für die Erstellung von Inhalten mit Kameras, Gimbals und Mobiltelefonen. Unser Zubehör wird in den Bereichen Live-Broadcasting, Vlogging, professionelle Videoproduktion und anderen Bereichen eingesetzt und von über zwei Millionen Kreativen weltweit unterstützt. SmallRig führte als erster in der Branche das User Co-Design (UCD)-Modell und das DreamRig-Programm ein, um gemeinsam mit Kreativen aus aller Welt Modelle zu entwerfen und ihren großen Traum zu verwirklichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1894387/SmallRig_Exhibits_Latest_Products_IBC_2022_Show_Amsterdam.jpgPressekontakt:Zeng Fanxing,zengfanxing@smallrig.comOriginal-Content von: SmallRig, übermittelt durch news aktuell