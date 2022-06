SmallRig stellt Betriebssystem für drahtlose Steuerung für DJI RS 2 / RS 3 Pro vor

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -SmallRig arbeitet seit 2018 eng mit DJI zusammen, um professionelle Lösungen für unterschiedliche Aufnahmeszenarien für die Produkte der DJI Ronin-Serie anzubieten. 2020 haben SmallRig und DJI eine offizielle, langfristige Vereinbarung zur Zusammenarbeit an den Produkten der DJI Pro-Serie getroffen. Die jüngste Partnerschaft der beiden Unternehmen hat das SmallRig-Betriebssystem für drahtlose Steuerung zur Verwendung mit den DJI RS 2- / RS 3 Pro-Stabilisatoren hervorgebracht.Der leichte kabellose Controller mit bidirektionaler Magnet-Schnellbefestigung kann mit einem Handgriff oder unabhängig verwendet werden. Und er entspricht den Original-Funktionstasten des DJI RS 2 / DJI RS 3 Pro und ermöglicht eine bequeme Bedienung mit einer Hand.Um eine reibungslose, stabile und störungsfreie Signalübertragung zu gewährleisten, nutzt SmallRig die drahtlose Zigbee-Übertragungstechnologie und unternehmenseigene Verschlüsselungsalgorithmen im Controller und Empfänger. Die Akkulaufzeit beträgt unter normalen Arbeitsbedingungen bis zu 10 Stunden.Dank dieser zuverlässigen Übertragung können Sie aus der Ferne arbeiten (bis zu 100 m / 328 ft Entfernung in einer barrierefreien Umgebung) und haben dennoch eine sofortige Reaktion der Steuerung mit weniger als 50 ms Signalverzögerung! Selbst wenn der Stabilisator an einem Auto befestigt ist, das sich mit bis zu 120 km/h (74 mph) nähert!Der modulare Aufbau des kabellosen Controllers ermöglicht viele verschiedene Konfigurationen.Egal, ob Sie den kabellosen Schlingenhandgriff, den Doppelhandgriff oder den Handring verwenden, mit dem bidirektionalen magnetischen Befestigungssystem können Sie die Richtung des kabellosen Controllers schnell für verschiedene Aufnahmemodi ändern.Das SmallRig-Betriebssystem für drahtlose Steuerung ist mit dem original DJI RS 2 / RS 3 Pro-Stabilisatorzubehör und den SmallRig-Produkten kompatibel.Preis & VerfügbarkeitKabellloser Controller (Preis: 109 USD)Drahtloser Steuerhandgriff (Preis: 149 USD)Schlingenhandgriff mit kabelloser Steuerung (Preis: 169 USD)Drahtloser Doppelhandgriff (Preis: 249 USD)Handring zur drahtlosen Steuerung (Preis: 369 USD)Schlingenhandgriff (Preis: 79 USD)Das SmallRig-Betriebssystem für drahtlose Steuerung kann ab dem 15. Juni 2022 auf der offiziellen Website (www.SmallRig.com (https://www.smallrig.com/)) und den Vertriebskanälen vorbestellt werden.Informationen zu SmallRigDas 2013 gegründete Unternehmen SmallRig entwickelt und baut komplette Zubehör-Lösungen für die Erstellung von Inhalten mit Kameras, Gimbals und Mobiltelefonen. Unser Zubehör wird in den Bereichen Live-Broadcasting, Vlogging, professionelle Videoproduktion und anderen Bereichen eingesetzt und von über zwei Millionen Kreativen weltweit unterstützt. SmallRig führte als erster in der Branche das User Co-Design (UCD)-Modell und das DreamRig-Programm ein, um gemeinsam mit Kreativen aus aller Welt Modelle zu entwerfen und ihren großen Traum zu verwirklichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1840606/SmallRig_Wireless_Control_Operating_System_DJI_RS_2_RS_3.jpgPressekontakt:Liyuan Wei,weiliyuan@smallrig.comOriginal-Content von: SmallRig, übermittelt durch news aktuell