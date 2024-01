Sm Wirtschaftsberatungs Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Sm Wirtschaftsberatungs wurde in den letzten beiden Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien neutral bewertet, berichtet unsere Redaktion nach der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Auch die Diskussionintensität in den sozialen Medien weist auf eine mittlere Aktivität hin und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen. Somit ergibt sich auch für das langfristige Stimmungsbild insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sm Wirtschaftsberatungs-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,06 EUR. Der letzte Schlusskurs (6,55 EUR) weicht somit um +8,09 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 6,23 EUR über dem gleitenden Durchschnitt (+5,14 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Sm Wirtschaftsberatungs-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sm Wirtschaftsberatungs-Aktie zeigt eine Ausprägung von 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,18, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Schlecht" für die Sm Wirtschaftsberatungs-Aktie auf Basis des RSI.

Die Bewertungen und Einschätzungen basieren auf den Auswertungen sozialer Medien sowie technischer Indikatoren und sollen Anlegern als neutrale Information dienen.