Sm Wirtschaftsberatungs Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die technische Analyse der Sm Wirtschaftsberatungs zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 6,09 EUR verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 6 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -1,48 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 6,35 EUR angenommen, was einer Differenz von -5,51 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Einblicke. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Gleichzeitig weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen eher neutrale Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um die Aktien von Sm Wirtschaftsberatungs. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Sm Wirtschaftsberatungs aktuell mit dem Wert 50 weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich jedoch ein Wert von 100, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Schlecht".