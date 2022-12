Slowakische Minister versprechen in Kiew weitere Millionenhilfe

BRATISLAVA (dpa-AFX) - Drei Minister der slowakischen Regierung haben der Ukraine bei einem Besuch in Kiew weitere Militär- und Wirtschaftshilfe zugesagt. Die Slowakei will dem Nachbarland als Winterhilfe Generatoren, Heizgeräte, Material zur Reparatur beschädigter Energieinfrastruktur und medizinische Güter übergeben, wie die Minister nach ihrer Rückkehr am Freitag bekanntgaben. Außenminister Rastislav Kacer, Verteidigungsminister Jaroslav Nad und Wirtschaftsminister Karel Hirman waren nach eigenen Angaben am Donnerstag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammengetroffen und hatten von Kriegszerstörungen betroffene Orte besichtigt.

An militärischer Unterstützung will die Slowakei laut Verteidigungsminister Nad weitere ihrer selbst produzierten Minenräumer vom Typ Bozena im Wert von 1,8 Millionen Euro liefern, dazu Schutzwesten im Wert von 1,2 Millionen Euro und andere Militärgüter im Wert von rund 6,3 Millionen Euro. Wirtschaftsminister Hirman teilte mit, die Slowakei könne aufgrund einer Ausnahmegenehmigung von den EU-Sanktionen ab Februar verarbeitetes russisches Erdöl an die Ukraine liefern.

Seit Beginn der russischen Invasion habe die Slowakische Republik der Ukraine Hilfsgüter im Wert von 167,8 Millionen Euro geliefert, bilanzierte Nad. Dazu gehörten das Luftabwehr-Raketensystem S-300, das Minenräumsystem Bozena, fünf Militärhubschrauber, Munition, Brennstoffe und Handfeuerwaffen. Im Rahmen eines Ringtauschs habe die Slowakei der Ukraine 30 Schützenpanzer geschenkt und werde dafür von Deutschland 15 Leopard-Kampfpanzer erhalten. Das 5,5 Millionen Einwohner zählende EU- und Nato-Land Slowakei gehört zu den entschlossensten Unterstützern der Ukraine. Die slowakische Regierung setzt sich auch für eine beschleunigte EU-Aufnahme der Ukraine ein./ct/DP/stk