Slowakei führt vorübergehend Kontrollen zu Grenze zu Ungarn ein

BRATISLAVA (dpa-AFX) - Die Slowakei führt vorübergehende Personenkontrollen an ihrer Grenze zu Ungarn ein. Die Maßnahme beginnt am Donnerstag und dauert zunächst zehn Tage an, wie die geschäftsführende Regierung nach Angaben der Agentur TASR am Mittwoch in Bratislava beschloss. Die Kontrollen sollen demnach "auf flexible Weise" entlang der gesamten mehr als 650 Kilometer langen Grenze stattfinden. Ziel sei es, die Zahl der irregulären Migranten zu senken, die auf der Balkanroute nach Europa kommen und über die Slowakei als Transitland nach Westeuropa gelangen wollen.

Zuvor hatten die Nachbarländer Tschechien, Polen und Österreich mit verschärften Kontrollen an der Grenze zur Slowakei begonnen. Von Jahresanfang bis Ende September wurden nach Angaben des slowakischen Innenministeriums 39 688 irreguläre Migranten gezählt. Das seien elfmal mehr als im Vorjahreszeitraum, hieß es. Die Slowakei gehört seit 2007 dem Schengenraum an, in dem es eigentlich keine Grenzkontrollen geben und passfreies Reisen möglich sein soll. Das Land hat rund fünfeinhalb Millionen Einwohner./hei/DP/men