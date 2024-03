Slipper-Unternehmen CORALDO expandiert mit zertifizierter Naturkosmetik

Innsbruck (ots) -Tiroler Unternehmen CORALDO, bekannt für nachhaltige Hotelslipper, erweitert seine Produktpalette um ICEA-zertifizierte Biokosmetik.100% plastikfreie und vollständige recycelbare Hotelslipper, gefertigt ausschließlich aus natürlichen Materialien, waren bisher das Steckenpferd des Tiroler Unternehmens CORALDO. „Mit unserem Produkt muss der Hotelier keinen Kompromiss eingehen, da unser Slipper aufgrund der sorgfältig ausgewählten Materialien luxuriös und gleichzeitig nachhaltig ist. Die Gäste sind begeistert und der Hotelier spart riesige Mengen an Plastikmüll ein.“, erklärt Martin Girtler, Geschäftsführer von CORALDO. „Wir entwickelten den ersten und originalen Hotelslipper aus Kork und konnten mit unserem innovativen Produkt eine große Lücke im Markt schließen!“ Die begehrten Slipper sind in mehreren Ausführungen erhältlich und können auf Wunsch der Kunden auch personalisiert ganz auf das Hotel zugeschnitten werden.ICEA-Siegel für CORALDO NaturkosmetikNun hat das Unternehmen seine Produktpalette um hochwertige Kosmetik erweitert. Diese wird in Italien produziert und ist mit dem renommierten ICEA-Siegel für Naturkosmetik zertifiziert. „Wir sind sehr stolz darauf, unsere neue Produktlinie bei einem von Europas renommiertesten Produzenten für Premium-Kosmetik produzieren zu können. Für unsere Kosmetik verwenden wir ausschließlich qualitativ hochwertige und natürliche Inhaltsstoffe. Mit dem international anerkannten ICEA-Zertifikat wird dies nochmals unterstrichen!“, freut sich Martin Girtler.Höchster Standard ohne KompromisseDie Kosmetik wird aus ausschließlich natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt, frei von Paraffinen, Silikonen oder synthetischen Farb- und Duftstoffen. Auf Tierversuche wird dabei ebenso verzichtet wie auf nicht-vegane Inhaltsstoffe. Auch bei der Verpackung wird auf ein möglichst ressourcenschonendes Konzept gesetzt. Die Verpackungen werden ebenso ausschließlich in Italien aus 100% recyceltem PET hergestellt und sind wiederverwendbar und auffüllbar. „In der gehobenen Hotellerie gehört Premium-Kosmetik einfach dazu. Der Hotelgast wünscht sich immer stärker möglichst umweltschonende Produkte. Diese haben wir entwickelt und machen es dem Hotelier somit einfach, luxuriöse und gleichzeitig nachhaltige Amenities einzusetzen!“, erklärt Martin Girtler.ÜBER CORALDODas 2019 gegründete Tiroler Unternehmen CORALDO produziert plastikfreie, zu 100 % recycelbare Hotel-Premiumslipper mit Korksohle, die für den Einsatz in Wellness- und Nassbereichen geeignet sind. Seit 2024 produziert das Unternehmen auch ICEA-zertifizierte Naturkosmetik. Die Produkte des innovativen Unternehmens verbinden höchsten Komfort, anspruchsvolles, zeitgemäßes Design, Spitzenqualität und ehrliche, nachvollziehbare Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette.Pressekontakt:info@coraldo.com+43-660-3008666Original-Content von: Coraldo GmbH, übermittelt durch news aktuell