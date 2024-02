Sling Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die technische Analyse der Sling-Aktie zeigt, dass sie derzeit 17,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 sogar 34 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Beim Relative Strength Index (RSI) beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 66,67 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Sling-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Sling-Aktie insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Sling-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In der fundamentalen Analyse ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Sling-Aktie liegt bei 17,91, was 41 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (30,44). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt daher aus fundamentalen Gesichtspunkten zu einer Einstufung als "Gut".