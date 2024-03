Sling Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Sling basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Sling diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser neutralen Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung gemäß dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnete die Aktie von Sling im vergangenen Jahr eine Rendite von -52,05 Prozent, was 49,37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 4,33 Prozent, und Sling liegt aktuell 56,39 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Die Dividendenrendite für Sling beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In der technischen Analyse erhält die Sling-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,028 HKD, was einem Unterschied von -44 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt (0,05 HKD) als auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,04 HKD) weisen darauf hin, dass die Aktie aus charttechnischer Sicht schlecht abschneidet.

Insgesamt erhält die Sling-Aktie in der einfachen Charttechnik eine Gesamtbewertung von "Schlecht".