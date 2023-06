Slenergy startet iShare-Home-Wohnenergielösung in München

München (ots/PRNewswire) -MÜNCHEN, 2. Juni 2023 /PRNewswire/-- Am31. Mai war Slenergy Gastgeber einer bemerkenswerten Feierlichkeit zur Marken- und Markteinführung neuer Produkte in München. Im Rahmen der Veranstaltung startete Slenergy offiziell seine innovative Wohnenergielösung iShare-Home, mit dem Kunden dabei geholfen werden soll, Energiekosten zu senken, Energieunabhängigkeit zu erreichen und ihren CO2-Fußabdruck zu minimieren.Angesehene Gäste aus der Branche neuer Energien und von renommierten Institutionen, Medienvertreter und geschätzte Partner aus ganz Europa nahmen an der Veranstaltung teil, sodass es ein wahrhaft historischer Moment für Slenergy war. Die gesamte Veranstaltung brachte das Engagement des Unternehmens für eine nachhaltige Zukunft zum Ausdruck. Fesselnde Skizzen zur Energieunabhängigkeit und einfühlsame Hommagen an die Kraft des Lichts schufen eine warme und einladende Atmosphäre.Die Veranstaltung begann mit einer inspirierenden Videorede von Pensee Liu, CEO von Slenergy. Er betonte die Bedeutung technologischer Innovation, Kostenkontrolle und Systemeffizienz bei der Förderung der Entwicklung nachhaltiger, erschwinglicher und zuverlässiger Energielösungen. Durch Produktinnovationen, die vertikale Integration der Industriekette und die Vorteile der Präzisionsfertigung will Slenergy seinen Kunden einfachere, effizientere, zuverlässigere und kostengünstigere intelligente Energielösungen bieten, die ihnen Sicherheit und Komfort bieten.Höhepunkt der Veranstaltung war die mit Spannung erwartete Vorstellung der Wohnenergielösung iShare-Home. iShare-Home ist eine All-in-one-Lösung mit standardisiertem Systemdesign, modularem Produktdesign, einfacher Installation und intelligentem Energiemanagement. Dieses innovative System umfasst einen Hybridwechselrichter, einen Energiespeicher, einen Kabelsatz und ein intelligentes Überwachungssystem, das Echtzeitdaten verfolgt und über eine Cloud-Plattform aus der Ferne aktualisiert werden kann.In seiner Ansprache betonte Touareg Tong, Präsident des Overseas Sales Center von Slenergy, die Bedeutung von Licht für das Unternehmen, und dessen unerschütterliches Engagement für saubere Energie. Er wies darauf hin, dass Slenergy's kontinuierliches Streben nach technologischen Innovationen und die Einhaltung von Präzisionsfertigungsstandards tief in der Vision des Unternehmens für eine hellere und nachhaltigere Zukunft verwurzelt sind.Slenergy erweitert aktiv seine Marktreichweite und ist bestrebt, die Vorteile grüner Energie einem breiteren Kundenstamm zugänglich zu machen. Das Unternehmen wird vom 14. bis 16. Juni an der Intersolar Europe teilnehmen. Besucher können Slenergy am Stand B3.370 kennenlernen, wo die umfassende Produktfamilie präsentiert wird.Als visionärer Akteur in der neuen Energiebranche widmet sich Slenergy der Modernisierung des Sektors durch Präzisionsfertigungsstandards und der Entwicklung lohnender Produkte mit innovativen Technologien. Der erfolgreiche Start in München bedeutet für Slenergy einen Meilenstein auf seinem Weg zum weltweit führenden Anbieter nachhaltiger intelligenter Energielösungen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2091594/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2091595/2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/slenergy-startet-ishare-home-wohnenergielosung-in-munchen-301841036.htmlPressekontakt:Han,han.gao3@bluefocus.comOriginal-Content von: Slenergy, übermittelt durch news aktuell