Slenergy stärkt lokale Präsenz in Europa

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Während der jüngsten Partner Training & Guidance Tour von Slenergy in Deutschland gab es begeistertes Feedback von lokalen Partnern, die die eindeutigen Vorteile des iShare-Home-Systems des Unternehmens bestätigten: „Die Komplettlösung von Slenergy mindert die Bedenken bezüglich des Aktienkapitals erheblich und beschleunigt den Umlauf." „Dank der Systemlieferkette von Slenergy entfällt die Notwendigkeit, mehrere Lieferanten für verschiedene Systemteile zu verwalten." „Die Marketingunterstützung von Slenergy trägt dazu bei, unsere Umsätze erheblich zu steigern." „Das Komplettkonzept von Slenergy ist die ultimative Lösung für aktuelle Probleme bei der Installation – eine Seltenheit in der Branche!"Slenergy, ein führender Innovator in der Branche der erneuerbaren Energien, stärkt seine lokale Präsenz in Europa, insbesondere in Deutschland, durch verschiedene Kanäle wie Installationsschulungen und einmalige Verkaufsevents. Im Mai dieses Jahres hat das Unternehmen seine bahnbrechende iShare-Home-Solarstromlösung für Privathaushalte in München vorgestellt und innerhalb von nur drei Monaten mehr als 1000 Sets auf dem gesamten Kontinent verkauft.Während der kürzlich erfolgreich durchgeführten einmonatigen Partner-Trainings- und Beratungstour in Deutschland besuchten Slenergy-Ingenieure Städte wie Salzwedel, Leipzig und Hamburg und hielten dort spezielle Schulungen ab, die auf ausgewählte Vertriebspartner zugeschnitten waren. Diese Kurse boten einen umfassenden Einblick in die iShare-Home-Lösung sowie detaillierte Schulungen und Anleitung zur Installation vor Ort.Die Kurse wurden sorgfältig auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten und sorgten für einwandfreie Installationen. Im Rahmen der Tour konnten die Ingenieure nicht nur positives Feedback zu ihrer Komplettlösung sammeln, sondern erhielten auch konstruktive Vorschläge aus erster Hand. Ein Partner in Delitzsch schätzte beispielsweise die praktische Organisation von Zubehör in einer einzigen Box, schlug aber eine kleine Verbesserung vor. Daraufhin passte der Produktleiter von Slenergy das Verpackungsdesign für die nächste Lieferung umgehend an, ganz im Sinne der Verpflichtung des Unternehmens zur Perfektion bis ins kleinste Detail.Slenergy ist sich der Bedeutung einer soliden lokalen Präsenz bewusst und hat beträchtlich in umfassenden Support für Vorverkauf, Vertrieb, Kundendienst und Produktservice in Deutschland investiert. Am 29. August fand im Radisson Blu Hotel Frankfurt ein einmaliges Verkaufsevent für Kunden statt, das Einblicke in das Unternehmen und das iShare-Home-System bot.Angesichts der vielversprechenden Umsatzentwicklung in Deutschland strebt Slenergy nach Spitzenleistungen in ganz Europa. Die Expansion nach Italien, Spanien und in die Niederlande ist für den nächsten Monat geplant. Eine offizielle Markteinführungsveranstaltung soll diesen Oktober in Mailand, Italien, stattfinden.Als visionärer Akteur in der Branche für neue Energien will Slenergy den Sektor mit präzisen Fertigungsstandards und innovativen Technologien aufwerten. Das Unternehmen erweitert aktiv seine Marktreichweite und macht die Vorteile grüner Energie einem breiteren Publikum zugänglich, fördert die Energieunabhängigkeit und gestaltet so eine nachhaltige Zukunft für alle.