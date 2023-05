Slenergy gibt sein Debüt in Europa

München (ots/PRNewswire) -Slenergy hat sich zum Ziel gesetzt, ein weltweit führender Anbieter nachhaltiger intelligenter Energielösungen zu werden, und plant sein Debüt in Europa mit der Eröffnungszeremonie am 31. Mai in München, Deutschland. Ziel der Veranstaltung ist es, die Mission und die Vision von Slenergy zu erläutern und seine Produkte auf dem europäischen Energiemarkt vorzustellen.Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach neuen Energien und dem Streben Europas nach Energieunabhängigkeit bietet der Markt für saubere Energie erhebliche Wachstumschancen. Slenergy hat Deutschland aufgrund seiner herausragenden Stellung in der Solarindustrie und seines Engagements für die Reduzierung von Emissionen als idealen Standort für sein globales Debüt ausgewählt.Slenergy hat sich zum Ziel gesetzt, weltweit effiziente, zuverlässige, kostengünstige und komfortable intelligente Energielösungen und -dienstleistungen anzubieten. Geleitet von dem Grundsatz, das Leben durch einfache Energie einfacher zu machen, will das Unternehmen die Vorteile grüner Energie in verschiedene Branchen und Haushalte bringen und so letztlich zur Verwirklichung der Energiefreiheit beitragen.Um die nachhaltige Entwicklung der neuen Energieindustrie voranzutreiben, verlässt sich Slenergy auf Innovation und hochmoderne Präzisionsherstellungstechnologien. Die vertikal integrierte Lieferkette des Unternehmens gewährleistet ein branchengebundenes Niveau an intelligentem Management und Effizienz.Nach dem Start in Deutschland plant Slenergy, sein Geschäft bis 2023 in Europa und Australien zu etablieren und künftig auch im Nahen Osten, Afrika, Südostasien, Brasilien und anderen Regionen präsent zu sein.Die Einführung der Marke Slenergy und der neuen Produkte wird am 31. Mai in der Ziegglei 101 Loft 7 in München, Deutschland stattfinden. Zu der Veranstaltung, die eine Plattform für gemeinsame Diskussionen über die Zukunft der Branche bietet, sind hochrangige Fachleute aus der europäischen Industrie für neue Energien eingeladen.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2083175/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/slenergy-gibt-sein-debut-in-europa-301832964.htmlPressekontakt:Han Gao,han.gao3@bluefocus.comOriginal-Content von: Slenergy, übermittelt durch news aktuell