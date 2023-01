SleeperCharger.com: Entspanntes Reisen mit dem Elektroauto

Utrecht, Niederlande (ots/PRNewswire) -Entspannt in den Urlaub starten – geht das mit dem E-Auto? Das neue Buchungsportal SleeperCharger (http://www.sleepercharger.com/de) will genau das möglich machen: Von zwei reisefreudigen E-Fahren gegründet listet die Internetplattform mehr als 60.000 Hotels in ganz Europa mit garantierten Lademöglichkeiten in einem Umkreis von 250 Metern.Welcher E-Fahrer kennt es nicht? Die Steckdose ist unerreichbar. Keine einzige Ladestation weit und breit in Sicht. Kein Wunder also, dass ein Großteil der Elektrofahrer dem Reise- und Ferienbeginn noch immer sorgenvoll entgegenblickt.Mit dem E-Auto in den Urlaub: So funktioniert der Elektro-RoadtripDie Buchungsseite (http://www.sleepercharger.com/de) SleeperCharger will das Reisen mit dem E-Wagen entspannter gestalten und E-Fahrern die Urlaubsplanung erleichtern. Über die Internetplattform können Selbstfahrer deshalb aus über 60.000 Hotels in Europa eine Unterkunft mit garantierten Lademöglichkeiten auswählen, die innerhalb von fünf Minuten bequem zu Fuß erreichbar sind. 10.000 dieser Unterkünfte haben die Lademöglichkeit sogar direkt vor Ort am Haus – praktischer geht's nicht.Wie funktionierts? Auf www.SleeperCharger.com einfach den Zielort eingeben, sich aus einer der zahlreichen Unterkünfte unterschiedlichster Klassen das Lieblingshotel aussuchen sowie direkt buchen und unbesorgt losfahren.Klar, auf vielen anderen Buchungsplattformen können Urlauber das Kästchen „Laden in der Unterkunft" zwar anwählen – doch diese Informationen basieren ausschließlich auf den Angaben des Eigentümers der jeweiligen Unterkunft und sind nicht immer vertrauenswürdig oder aktuell. Oftmals findet sich keine einzige (funktionierende) Ladestation in der Nähe.SleeperCharger ist deshalb eine Partnerschaft mit der Expedia Group eingegangen, um E-Reisenden Tausende Businesshotels, Ferienresorts sowie Boutique-Unterkünfte mit geprüften Lademöglichkeiten für Elektroautos in der Nähe oder sogar direkt vor Ort anzubieten. Die übersichtlich und klar strukturierte Seite listet dabei unter anderem Gästebewertungen, Ausstattungsmerkmale sowie Entfernungen zu den nächsten Lademöglichkeiten auf und ermöglicht zudem eine sofortige Buchungsfunktionen.Endlich sorgenfrei mit dem E-Auto verreisenDie Idee zu der Plattform kam den zwei engagierten Unternehmern Andrew Morten und Victor van Tol durch Zufall. Längst selbst leidenschaftlicher E-Fahrer, hatte sich Andrew während einer Frankreichreise einen Stellplatz im Nationalpark Vosage gebucht, der laut Anbietern eine Ladestation für Elektrofahrzeuge vor Ort haben sollte. Der Versuch, das Auto über die normale 240-Volt-Steckdose zu laden, führte jedoch zu einem massiven Stromausfall der halben Anlage … Und auch Victor ging während seiner Winterurlaube in Deutschland mehrfach beinahe der Akku aus – funktionierende Ladestationen in der Nähe? Fehlanzeige.Tatsächlich sind die beiden erfolgreichen Gründer keine Neulinge in Sachen Reiseunternehmen: Andrew Morten ist Inhaber der Reiseunternehmen TravelEssence (spezialisiert auf Reisen nach Australien und Neuseeland) und Little America (Nordamerika-Spezialist); Victor van Tol ist Gründer von SnappCar, einer der größten europäischen Carsharing-Plattformen.Etienne Buijs, +31652098588, etienne@sage.nlView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sleeperchargercom-entspanntes-reisen-mit-dem-elektroauto-301720670.htmlOriginal-Content von: SleeperCharger, übermittelt durch news aktuell