Die Sleep Number-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die technische Analyse der Sleep Number zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei 19,83 USD liegt, während der Aktienkurs bei 11,46 USD liegt, was einer Abweichung von -42,21 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 12,63 USD, was einer Abweichung von -9,26 Prozent entspricht, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Analysten haben die Aktie der Sleep Number in den letzten zwölf Monaten mit 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 27 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 135,6 Prozent bedeutet und daher eine Einstufung als "Gut" ergibt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Sleep Number eingestellt waren. Es gab fünf positive und ein negatives Feedback, sowie acht Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -3,42 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" entspricht und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.