Sleep Number Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Aktie von Sleep Number wird aufgrund des hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 62,7 liegt der Wert 68 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Bereich "Spezialität Einzelhandel" von 37,43. Dies führt zu einer fundamentalen Bewertung der Aktie als "Schlecht".

Eine weitere Analyse erfolgt anhand des Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation setzt. Der kurzfristige 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Sleep Number-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen ein neutrales Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" schneidet Sleep Number schlecht ab. Mit einer Rendite von -49,08 Prozent liegt die Aktie mehr als 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. In der "Spezialität Einzelhandel"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -4,17 Prozent, wobei Sleep Number ebenfalls mit 44,9 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sleep Number-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 22,15 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 13,59 USD liegt, was einem Unterschied von -38,65 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine weitere "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bei 13,7 USD, was zu einem ähnlichen letzten Schlusskurs (-0,8 Prozent) führt und somit zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird die Sleep Number-Aktie sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht negativ bewertet und erhält demnach insgesamt ein "Schlecht"-Rating.