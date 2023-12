Sleep Number Aktie: In selten guter Lage!

Die Stimmung für Sleep Number hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse von weichen Faktoren wie Stimmung zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Insgesamt wird die Stimmung gegenüber der Aktie als "Gut" eingestuft.

Analysten schätzen die Aktie von Sleep Number langfristig als "Neutral" ein. Von 18 Analysten liegen keine positiven Bewertungen vor, zwei bewerten die Aktie als neutral, und keine als schlecht. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 31 USD, was einer Erwartung von 80,86 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Sleep Number derzeit weniger aus als der Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Differenz beträgt 5,59 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,59 %).