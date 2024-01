Sleep Number Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Dividendenrendite von Sleep Number liegt derzeit bei 0 %, was 3,36 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,36 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zum Branchendurchschnitt.

In den sozialen Medien wurde Sleep Number in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was zu einer insgesamt negativen Anleger-Stimmung führt. Die Diskussionen rund um den Wert waren ebenfalls vorwiegend negativ, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt.

Von den 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Sleep Number-Aktie waren keine als "Gut" eingestuft, 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den Kurszielen könnte die Aktie um 124,15 Prozent steigen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sleep Number aktuell als überkauft eingestuft wird, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt. Auf der Basis des RSI25 wird die Aktie jedoch als "Neutral" betrachtet.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die Sleep Number-Aktie aufgrund der Dividendenrendite, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse.

Sollten Sleep Number Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Sleep Number jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sleep Number-Analyse.

