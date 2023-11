Sleep Number Aktie: Was passiert jetzt?

Laut langfristiger Meinung von Analysten erhält die Sleep Number-Aktie das Rating "Neutral". Insgesamt gibt es 2 neutrale Bewertungen, während es keine positiven oder negativen Bewertungen gibt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Sleep Number. Das Kursziel der Analysten wird bei 31 USD festgelegt. Dies würde bedeuten, dass die Aktie in Zukunft eine Performance von 63,5 Prozent erzielen könnte, da der aktuelle Preis bei 18,96 USD liegt. Diese Entwicklung wird als positiv bewertet, daher erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut".

Die Sleep Number-Aktie verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -46,69 Prozent. Im Vergleich dazu ist der Durchschnitt anderer Unternehmen aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche um -8,36 Prozent gefallen, was auf eine Underperformance von -38,33 Prozent im Branchenvergleich für Sleep Number hinweist. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lief die Aktie mit einer Rendite von 1,72 Prozent im letzten Jahr schlechter, nämlich um 48,41 Prozent. Aufgrund dieser Underperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, wurde für die Sleep Number-Aktie betrachtet. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt derzeit 53, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 66,87 und zeigt eine ähnliche neutrale Einschätzung. Insgesamt wird die Analyse des RSI für Sleep Number daher als "Neutral" bewertet.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Sleep Number-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 27,15 USD, während der Aktienkurs bei 18,96 USD liegt, was einer Abweichung von -30,17 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 23,12 USD, was einer Abweichung von -17,99 Prozent entspricht und somit ebenfalls als negativ bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht" in der technischen Analyse.

Sleep Number kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Sleep Number jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sleep Number-Analyse.

Sleep Number: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...