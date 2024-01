Sleep Number Aktie: Was kann da noch kommen?

Die technische Analyse der Sleep Number-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 22,15 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 13,59 USD liegt somit deutlich darunter, was einer Differenz von -38,65 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 13,7 USD, was einer ähnlichen Höhe wie dem letzten Schlusskurs entspricht (-0,8 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -3,38 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aus diesem Grund erhält Sleep Number eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Die durchschnittliche Analystenbewertung für Sleep Number ist "Neutral", basierend auf 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu der Aktie. Die durchschnittliche Kursprognose von 31 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 128,11 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten darstellt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Sleep Number wird als "Neutral" eingestuft, da in den sozialen Medien in letzter Zeit weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings wurden positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.