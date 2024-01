Sleep Number Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Dividendenrendite von Sleep Number liegt derzeit bei 0%, was 3,37 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel ist. Somit wird der Ertrag als niedriger eingestuft und die Bewertung fällt entsprechend "Schlecht" aus.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Gemäß unserer Analysten fielen die Kommentare und Befunde zu Sleep Number in den sozialen Medien überwiegend negativ aus. Auch in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen in Bezug auf Sleep Number diskutiert. Daher wird die Stimmung rund um die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sleep Number liegt derzeit bei 62, während der Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel bei 36,84 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und daher die Einstufung "Schlecht" erhält.

Langfristig gesehen wird die Sleep Number-Aktie laut den Analysten eine Einschätzung "Neutral" erhalten. Aktuell wurden 0 gute, 2 neutrale und 0 schlechte Bewertungen abgegeben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Sleep Number vor, aber das Kursziel der Analysten wird auf 31 USD festgelegt. Dies würde aufgrund des derzeitigen Kurswerts von 14,83 USD eine zukünftige Performance von 109,04 Prozent bedeuten. Insgesamt wird die Aktie daher von der Redaktion als "Gut" eingestuft.