Sleep Number Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative Strength Index (RSI) dient zur Beurteilung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der aktuellen Bewertung von Sleep Number anhand des RSI der letzten 7 Tage liegt dieser bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Sleep Number-Aktie momentan überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Hingegen ist der RSI auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse gilt die Aktie von Sleep Number als überbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 62,7, was 68 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Sleep Number mit -49,08 Prozent mehr als 60 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite von Sleep Number mit 44,9 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz rund um die Aktie ergibt sich eine mittlere Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Sleep Number war eher gut, was zu einem "Gut"-Rating im langfristigen Stimmungsbild führt.