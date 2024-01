Sleep Number Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Derzeit wird die Aktie von Sleep Number anhand verschiedener Kennzahlen bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 47, was bedeutet, dass die Börse 47,95 Euro für jeden Euro Gewinn von Sleep Number zahlt. Dies ist 28 Prozent mehr als bei vergleichbaren Werten in der Branche. Im Bereich "Spezialität Einzelhandel" beträgt der durchschnittliche Wert momentan 37. Auf Grundlage des KGV wird der Titel als überbewertet eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Sleep Number bei 0 %, was 3,42 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sleep Number-Aktie beträgt 81, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 64,73, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Sleep Number.

Das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie von Sleep Number zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Sleep Number wurde in diesem Zeitraum als kaum verändert eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Sleep Number bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".