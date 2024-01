Sleep Number Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Aktie des Unternehmens Sleep Number wird von Analysten als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 0 positiv, 2 neutral und 0 negativ. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Sleep Number vor, aber die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 31 USD, was einer Erwartung von 182,33 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 10,98 USD.

In Bezug auf die Dividende weist Sleep Number derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,43%. Diese Differenz führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Sleep Number zeigen, dass die Stimmung der Anleger im letzten Monat immer schlechter wurde. Auch die Diskussionen um das Unternehmen haben in letzter Zeit abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen und Interaktionen der Anleger in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Sleep Number gesprochen wurde. Es gab keine wesentlichen positiven oder negativen Themen in den letzten Tagen. Dadurch erhält die Aktie heute insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Sleep Number auf langfristiger Basis eine "Neutral"-Bewertung von Analysten erhält, eine niedrigere Dividendenrendite als der Branchendurchschnitt aufweist und sowohl das Sentiment der Anleger als auch der Buzz um die Aktie eher negativ sind. Die Gesamtbewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment ist ebenfalls "Neutral".