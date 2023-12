Sleep Number Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Der RSI der Sleep Number liegt bei 16,17 und wird daher als „Gut“ eingestuft. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen abdeckt, liegt bei 34,05 und zeigt somit eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt wird die Aktie daher als „Gut“ bewertet.

Analysten schätzen die Aktie der Sleep Number auf langfristiger Basis als "Neutral" ein, da von 18 Analystenbewertungen 0 als "Gut" und 2 als "Neutral" eingestuft wurden. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 31 USD, was einer Erwartung von 80,86 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Die Stimmung für Sleep Number hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für diese Aktie, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Sleep Number in den letzten 12 Monaten eine Performance von -49,08 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -31,81 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche entspricht. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Aktie mit -44,38 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Sollten Sleep Number Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Sleep Number jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sleep Number-Analyse.

Sleep Number: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...