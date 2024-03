Sleep Number Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Sleep Number: Analyse zeigt unrentables Investment

Die Dividendenrendite von Sleep Number liegt bei 0 Prozent, was 3,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als unrentables Investment eingestuft wird und eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion erhält.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der Sleep Number derzeit bei 19,3 USD, was dazu führt, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt jedoch +6,13 Prozent, was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Sleep Number mit 49,11 insgesamt 37 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel". Aus diesem Grund wird die Aktie auch fundamental als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was dazu führt, dass die Aktie auf dieser Ebene ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Sleep Number aus verschiedenen Perspektiven betrachtet als unattraktiv eingestuft wird und insgesamt eine negative Bewertung erhält.