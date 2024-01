Sleep Number Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die technische Analyse der Sleep Number-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 22,37 USD verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 13,84 USD liegt und somit einen Abstand von -38,13 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 14,1 USD liegt. Dies entspricht einer Differenz von -1,84 Prozent und signalisiert somit "Neutral". Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Im fundamentalen Vergleich erscheint die Sleep Number-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Spezialität Einzelhandel) überbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 62,7 liegt die Aktie 70 Prozent über dem Branchen-KGV von 36,96, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Sleep Number im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (3,37 %) eine niedrigere Ausschüttung von 0 % aufweist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar drehen. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Sleep Number eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einer Gesamteinstufung des langfristigen Stimmungsbilds als "Schlecht" führt.