Sleep Number Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Aktienkurs von Sleep Number wies im vergangenen Jahr eine Rendite von -49,08 Prozent auf, was im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" 44,47 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -17,32 Prozent, was bedeutet, dass Sleep Number aktuell 31,76 Prozent unter diesem Wert liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI bei 2,06 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Sleep Number-Wertpapier in diesem Bereich also ein "Gut"-Rating.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Sleep Number mit einem Wert von 62,7 aktuell 71 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 36, was auf eine Überbewertung hinweist. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Sleep Number daher als "Neutral"-Wert betrachtet.