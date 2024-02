Sleep Cycle AB Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Pennymac Mortgage Investment":

Die Aktie von Sleep Cycle wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem durchschnittlichen Schlusskurs von 29,33 SEK gehandelt. Der aktuelle Schlusskurs von 32,2 SEK weicht um +9,79 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 35,1 SEK, wobei der letzte Schlusskurs um -8,26 Prozent davon abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sleep Cycle-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf der Ebene der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume. Für die Sleep Cycle-Aktie ergibt sich ein RSI7 von 62,96 und ein RSI25 von 65,42, was zu einem Gesamtranking "Neutral" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Sleep Cycle durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Sleep Cycle diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.