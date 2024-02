Sleep Country Canada Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) für Sleep Country Canada zeigt eine Überverkauft-Situation mit einem Wert von 12,5 an, was zu einem "Gut" Rating führt. Der RSI25 beträgt 36, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls mit "Gut" bewertet wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Sleep Country Canada im letzten Jahr eine Rendite von 7,54 Prozent erzielt, was 17,07 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt die Rendite bei -12,47 Prozent, wobei Sleep Country Canada um 20,01 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Von den 5 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Sleep Country Canada-Aktie sind 3 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Rating ist daher "Gut". Kurzfristig erhält die Aktie jedoch eine "Neutral" Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sleep Country Canada liegt bei einem Wert von 10, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 34. Fundamentale Kriterien zeigen, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.