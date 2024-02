Sleep Country Canada Aktie: Eine neue Chance!

Der Aktienkurs von Sleep Country Canada hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,99 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Sleep Country Canada 23,46 Prozent über dem Durchschnitt (-5,46 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -10,09 Prozent, wobei Sleep Country Canada aktuell 28,08 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 25,01 CAD für die Sleep Country Canada-Aktie. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 27,82 CAD, was einem Unterschied von +11,24 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (25,78 CAD) liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,91 Prozent), wodurch die Aktie auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sleep Country Canada liegt der RSI7 aktuell bei 19,76 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 29,2 an, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält die Aktie in diesem Abschnitt insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Sleep Country Canada in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Einschätzung der Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.