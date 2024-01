Sleep Country Canada Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Der Aktienkurs von Sleep Country Canada hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,31 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche eine Outperformance von +19,83 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance von Sleep Country Canada ebenfalls um 19,83 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten bewerten die Sleep Country Canada insgesamt als "Gut", da 3 Buc, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 27 CAD, was einer prognostizierten Entwicklung von 5,14 Prozent entspricht. Da der aktuelle Kurs bei 25,68 CAD notiert, wird die Aktie daher auch von den Analysten positiv bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Sleep Country Canada basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über das Unternehmen diskutiert und das Stimmungsbarometer zeigt über den gesamten analysierten Zeitraum eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind die Anleger an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Sleep Country Canada als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 10,02 insgesamt 66 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel" liegt, der bei 29,72 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".