Sleep Country Canada Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Aktienkurs von Sleep Country Canada hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 9,85 Prozent erzielt, was mehr als 16 Prozent über der durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. In der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt die mittlere Rendite hingegen -6,91 Prozent. Hier liegt Sleep Country Canada mit einer Rendite von 16,76 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wurde der Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating verliehen.

Analysten sind langfristig der Meinung, dass die Einschätzung für die Sleep Country Canada-Aktie "Gut" ist. Insgesamt gab es 3 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen. Auch für den letzten Monat gibt es qualifizierte Analysen, die zu 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einstufungen führten. Das Kursziel der Analysten liegt bei 27 CAD, was einer prognostizierten Performance von 6,05 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Faktoren erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sleep Country Canada liegt bei 9,64, was unter dem Branchendurchschnitt von 29,51 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke bezüglich Sleep Country Canada in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Aus diesem Grund wurde die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.