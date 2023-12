Slang Worldwide Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die Slang Worldwide-Aktie weist gemäß der technischen Analyse eine schlechte Bewertung auf. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 0,04 CAD, was einer Abweichung von -25 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einem Wert von 0,04 CAD eine Abweichung von -25 Prozent auf. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien ergibt sich für Slang Worldwide ein neutrales Rating. In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Slang Worldwide ist ebenfalls negativ. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen veröffentlicht, und die negativen Themen rund um das Unternehmen standen im Fokus der Diskussionen.

Abschließend wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) für Slang Worldwide auf 7- und auf 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, was auf ein neutrales Rating für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 57,14 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Somit erhält die Slang Worldwide-Aktie auch in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.