Slang Worldwide Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Slang Worldwide heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 25 Punkten, was darauf hinweist, dass Slang Worldwide überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Vergleich dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark und zeigt, dass Slang Worldwide weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Zusammen ergibt sich damit ein "Gut"-Rating für das Slang Worldwide-Wertpapier.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation über positive oder negative Themen in Bezug auf Slang Worldwide. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Slang Worldwide wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Insgesamt erhält Slang Worldwide daher ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Slang Worldwide von 0,035 CAD mit einer Entfernung von -12,5 Prozent vom GD200 (0,04 CAD) als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,04 CAD auf, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Slang Worldwide-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.