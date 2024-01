Slam Exploration Aktie: Nach so langer Zeit …

Die kanadische Bergbaufirma Slam Exploration hat in Bezug auf die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,66 % eine niedrigere Bewertung von 0 %. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht". In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Daher wird die Stimmung als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussion in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Slam Exploration eingestellt waren. Dies spiegelt sich auch in den hauptsächlich negativen Diskussionsthemen wider. Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 0,04 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,03 CAD liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen zeigt eine Nähe zum letzten Schlusskurs und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält Slam Exploration daher insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Slam Exploration kaufen, halten oder verkaufen?

