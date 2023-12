Slam Exploration Aktie: DAS heißt noch nichts

Die technische Analyse der Slam Exploration-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,04 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,03 CAD liegt, was eine Abweichung von -25 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,04 CAD unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer Abweichung von -25 Prozent führt und somit zu einem weiteren "Schlecht"-Rating auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Slam Exploration in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Slam Exploration in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +31,23 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche erzielt hat, die im Durchschnitt um -11,23 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -11,23 Prozent erzielte, lag Slam Exploration um 31,23 Prozent darüber. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.