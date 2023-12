Slam Exploration Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die technische Analyse der Slam Exploration-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,04 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,03 CAD liegt, was einer Abweichung von -25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,04 CAD unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls eine Abweichung von -25 Prozent darstellt und zu einem "Schlecht"-Rating auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Slam Exploration ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 81,3 auf, welches unter dem Branchendurchschnitt von 320,63 liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie aus heutiger Sicht als unterbewertet gilt und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis erhält.

Die Dividendenrendite für Slam Exploration beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass in Bezug auf die Diskussionintensität langfristig eine starke Aktivität gemessen wurde, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.