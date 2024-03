Slam Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Weitere Suchergebnisse zu "Slam Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Slam-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 50, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 34,04 neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf Slam in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist. Jedoch wurde auch eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt, was auf gestiegenes Interesse an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Slam-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft, da der Wert des GD200 bei 10,78 USD liegt und der Kurs der Aktie (10,94 USD) um +1,48 Prozent darüber liegt. Auch der GD50 von 10,89 USD entspricht einer Abweichung von +0,46 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Wert führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Slam-Aktie als "Neutral" basierend auf dem RSI, der Anleger-Stimmung, dem Sentiment und Buzz sowie der technischen Analyse.