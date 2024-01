Slam Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Weitere Suchergebnisse zu "Slam Corp":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In letzter Zeit war die Aktie von Slam Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien, und dabei wurden vor allem negative Meinungen veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Slam beschäftigt. Dies führte insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Slam derzeit als "Neutral" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 10,67 USD, womit der Kurs der Aktie (10,84 USD) um +1,59 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 10,85 USD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -0,09 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass bei Slam in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden konnte. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb die Bewertung hier "Neutral" ist. Zusammengefasst bekommt Slam für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Slam-Aktie beträgt aktuell 53, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls neutral, da Slam weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 52,94). Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Slam damit ein "Neutral"-Rating.