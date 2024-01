Slam Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Slam Corp":

Die Stimmung für Slam hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Slam eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Slam, mit sechs positiven und drei negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Slam von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Slam-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 10,66 USD liegt, und der letzte Schlusskurs bei 10,85 USD auf ähnlichem Niveau liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Slam-Aktie liegt bei 47, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis (51,61) führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Slam.