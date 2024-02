Slam Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "Slam Corp":

Die technische Analyse der Slam-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,76 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,92 USD liegt, was einer Abweichung von +1,49 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 10,87 USD nahe dem letzten Schlusskurs (+0,46 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Slam-Aktie also ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet ist zu erkennen, dass die Diskussionsintensität zurückgegangen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In den letzten zwei Wochen wurde Slam von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral", was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Slam-Aktie mit einem Wert von 14,29 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 28 deutet darauf hin, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird, was erneut zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.