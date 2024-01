Slam Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Slam Corp":

Die Stimmung und der Buzz um die Aktie von Slam wurden im vergangenen Monat ausgewertet. Es zeigt sich, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat unauffällig, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Slam in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für die Slam-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 10,69 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 10,865 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt eine ähnliche Einschätzung, da der letzte Schlusskurs (10,85 USD) ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Slam liegt bei 15,69, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".