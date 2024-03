Slam Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Slam Corp":

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv, wobei positive Themen an sieben Tagen vorherrschten und negative Kommunikation an fünf Tagen überwog. Allerdings hat sich die Diskussion in den letzten Tagen zunehmend auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Slam konzentriert. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment wird entsprechend als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bieten wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Slam konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Zudem wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Slam mit 10,98 USD derzeit +0,64 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +1,67 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Slam-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 14, was auf ein überverkauftes Wertpapier hindeutet und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und führt zu einer Gesamteinstufung von "Neutral". Somit erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Slam-Aktie.