Skyworth Digital Aktie: Was war das denn?

Die technische Analyse der Skyworth-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 3,22 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 2,58 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -19,88 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2,8 HKD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von -7,86 Prozent ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die technische Analyse als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Skyworth-Aktie zeigt, dass der RSI-Wert der letzten 7 Tage bei 28 liegt, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen ist weniger volatil und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Skyworth-Aktie in diesem Punkt daher die Einstufung "Neutral".

In der fundamentalen Analyse wird die Skyworth-Aktie als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 8,41 insgesamt 72 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der 30,45 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".