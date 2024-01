Skyworth Digital Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Aktienkursvergleich der Skyworth-Aktie zeigt eine Rendite von 0,63 Prozent in den letzten 12 Monaten, was mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt der zyklischen Konsumgüterbranche liegt. Im Vergleich zur Haushalts-Gebrauchsgüter-Branche, die eine mittlere Rendite von 18,88 Prozent verzeichnet, liegt die Rendite von Skyworth mit 18,25 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Skyworth-Aktie derzeit bei 3,37 HKD verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 2,99 HKD, was einem Abstand von -11,28 Prozent entspricht und somit die Einstufung "Schlecht" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2,96 HKD, was einer Differenz von +1,01 Prozent und einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf beiden Zeiträumen.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Skyworth zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl das langfristige Stimmungsbild unter Investoren als auch die Anzahl der Beiträge im Internet deuten auf eine neutrale Stimmungslage hin.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Skyworth-Aktie liegt bei 54,55, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 55,56 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Skyworth-Aktie als "Neutral" basierend auf dem RSI.