Skyworth Digital Aktie: Ist das noch normal?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Skyworth wird als neutral bewertet, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen. In der technischen Analyse zeigt sich ein "Schlecht"-Signal, da der aktuelle Kurs der Skyworth von 3 HKD mit -10,98 Prozent Entfernung vom GD200 (3,37 HKD) bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 2,97 HKD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Skyworth-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird. Gemäß der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Skyworth als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 8,41 insgesamt 74 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter". Der Relative Strength-Index (RSI) für die Skyworth-Aktie führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral", da sowohl der RSI als auch der RSI25 auf ein neutrales Niveau hinweisen.

