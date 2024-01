Skyworks Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Skyworks-Aktie bei 103,55 USD. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 103,09 USD, was einem Unterschied von -0,44 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 100,48 USD zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,6 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Skyworks-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Die Stimmung rund um die Aktie wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Nach eingehender Untersuchung auf Basis der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Skyworks zeigt kaum Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Skyworks bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die aktuelle Dividendenpolitik von Skyworks wird von unseren Analysten positiv bewertet, da sich das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" positiv darstellt.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren und die Nutzer der sozialen Medien positive Themen rund um Skyworks aufgegriffen haben. Die Einstufung für diese Betrachtung lautet daher "Gut". Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung, basierend auf acht konkret berechneten Signalen (6 "Schlecht", 2 "Gut). Insgesamt muss Skyworks hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden.