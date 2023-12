Skyworks Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Skyworks in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Skyworks eingestellt waren. Insgesamt gab es 12 positive und zwei negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, weshalb Skyworks eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Es gab auch ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen, wobei mehr Kauf- als Verkaufssignale zu verzeichnen waren, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Skyworks von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht ist der aktuelle Kurs der Skyworks-Aktie mit 111,61 USD und einer Entfernung von +7,37 Prozent vom GD200 (103,95 USD) ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 95,76 USD, was einem Abstand von +16,55 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Unterm Strich wird der Kurs der Skyworks-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite für Skyworks beträgt aktuell 3,17 Prozent, was 1,42 Prozent über dem Mittelwert (1,75) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Skyworks eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.