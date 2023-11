Skyworks Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Aktienkurs von Skyworks hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,08 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Skyworks um 8,95 Prozent unter dem Durchschnitt von 12,03 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 5,95 Prozent, und Skyworks liegt aktuell 2,87 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das Image einer Aktie geben. In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmung gegenüber Skyworks verschlechtert, weshalb die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Skyworks daher auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Skyworks beträgt derzeit 30,09 Punkte, was auf eine "Neutrale" Einstufung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 42,56 im neutralen Bereich. Somit wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 96 USD von Skyworks mit -8,22 Prozent unter dem GD200 (104,6 USD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 93,58 USD, was ein "Neutral"-Signal bedeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Skyworks-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.